Обстріли України 3 лютого — скільки дронів збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 3 лютого атакували Україну 71 ударним дроном. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Атака дронів на Україну 3 лютого

У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти випустили на Україну 71 ударний дрон типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із Орела, Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також з території тимчасово окупованого Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Ще 25 безпілотників були локаційно втрачені.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.

Нагадаємо, зранку 3 лютого потужні вибухи пролунали у Херсоні. Однак повітряну тривогу в місті не оголошували.

Незадовго після цього було гучно в Сумах. Росіяни випустили по місту керовані авіаційні бомби.