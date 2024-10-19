Взрывы в Кривом Роге вечером 19 октября – детали от МВА

Работа ПВО. Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска вечером в субботу, 19 октября, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Враг дважды ударил баллистическим вооружением за полчаса.

Об этом сообщил руководитель МВА Александр Вилкул в Telegram.

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"Второй удар баллистикой за последние полчаса. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Вилкула

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога. А потом о выходе баллистических ракет в направлении Кривого Рога.

Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, в Запорожье вечером раздавались взрывы.

По данным полиции, оккупанты применили авиационные бомбы для атаки на город.