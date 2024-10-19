Вибухи у Кривому Розі увечері 19 жовтня - деталі від МВА

Робота ППО. Ілюстративне фото: Reuters

Російські війська увечері в суботу, 19 жовтня, атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворог двічі вдарив балістичним озброєнням за пів години.

Про це повідомив керівник МВА Олександр Вілкул у Telegram.

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"Другий удар балістикою за останні пів години. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Вілкула

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу. А згодом про вихід балістичних ракет у напрямку Кривого Рогу.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, у Запоріжжі увечері лунали вибухи.

За даними поліції, окупанти застосували авіаційні бомби для атаки на місто.