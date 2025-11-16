Обстрел Херсонщины 16 ноября — есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Нацполиция

Российские войска ударили по Херсонской области различным типом вооружения. В результате этого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Обстрел Херсонской области

В МВД рассказали, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область артиллерией, дронами и сбросами с БпЛА.

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Нацполиции

Обстрелянный автобус в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Херсонской области. Фото: Нацполиция

В результате атаки погибли 88-летняя жительница Херсона, 37-летний мужчина в Никольском и 75-летний житель Корабельного района, там еще два человека получили ранения.

"В Херсоне в результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое мужчин. Полиция зафиксировала военные преступления РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября россияне ударили по Харькову дронами. Попадание произошло по детской площадке.

Кроме того, армия РФ атаковала Черниговскую область и повредила энергообъект. Из-за этого часть региона без света.