Обстрел Черниговщины 16 ноября — в регионе нет света

Россияне ударили по Черниговщине — в области нет света
Российские войска 16 ноября снова атаковали Черниговскую область. Вследствие этого поврежден энергетический объект и в части региона нет света.
Об этом сообщили в Черниговоблэнерго и Черниговской ОВА.
Обстрелы Черниговской области 16 ноября
В Черниговоблэнерго рассказали, что в результате вражеского обстрела поврежден энергообъект в Корюковском районе. Из-за этого обесточена часть громад района.
"Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!" — говорится в сообщении.
В то же время глава ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что 15 ноября российские дроны "Герань" атаковали энергообъект в Нежине. По состоянию на сейчас ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах без света. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Также на Нежинщине повреждена транспортная инфраструктура.
Кроме того, беспилотник РФ снова ударил по Семеновке и повредил админздание.
В то же время в Новгород-Северском районе на Коропщине из-за попадания вражеского БпЛА загорелся нежилой дом. Также выбиты окна в доме культуры.
По словам Чауса, всего за минувшие сутки оккупанты ударили по области 26 раз. На Черниговщине было слышно 42 взрыва.
Напомним, в ночь на 16 ноября россияне атаковали Украину баллистикой и дронами. В общем, враг выпустил 177 воздушных целей.
Так, РФ обстреляла Днепропетровскую область. Один человек получил ранения, также есть разрушения и повреждения инфраструктуры.
