Главная Армия Россияне ударили по Черниговщине — в области нет света

Россияне ударили по Черниговщине — в области нет света

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 12:54
обновлено: 12:54
Обстрел Черниговщины 16 ноября — в регионе нет света
Последствия обстрелов Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA

Российские войска 16 ноября снова атаковали Черниговскую область. Вследствие этого поврежден энергетический объект и в части региона нет света.

Об этом сообщили в Черниговоблэнерго и Черниговской ОВА.

Читайте также:

Обстрелы Черниговской области 16 ноября

В Черниговоблэнерго рассказали, что в результате вражеского обстрела поврежден энергообъект в Корюковском районе. Из-за этого обесточена часть громад района.

"Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!" — говорится в сообщении.

Відключення світла у Чернігівській області 16 листопада
Скриншот сообщения Черниговоблэнерго

В то же время глава ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что 15 ноября российские дроны "Герань" атаковали энергообъект в Нежине. По состоянию на сейчас ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах без света. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Также на Нежинщине повреждена транспортная инфраструктура.

Обстріл Чернігівської області 16 листопада
Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС
Удар по Чернігівській області 16 листопада
Последствия атаки на Черниговскую область. Фото: t.me/chernigivskaODA
null
Поврежденное здание после обстрелов. Фото: t.me/chernigivskaODA

Кроме того, беспилотник РФ снова ударил по Семеновке и повредил админздание.

В то же время в Новгород-Северском районе на Коропщине из-за попадания вражеского БпЛА загорелся нежилой дом. Также выбиты окна в доме культуры.

По словам Чауса, всего за минувшие сутки оккупанты ударили по области 26 раз. На Черниговщине было слышно 42 взрыва.

Напомним, в ночь на 16 ноября россияне атаковали Украину баллистикой и дронами. В общем, враг выпустил 177 воздушных целей.

Так, РФ обстреляла Днепропетровскую область. Один человек получил ранения, также есть разрушения и повреждения инфраструктуры.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
