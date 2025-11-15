Видео
Главная Армия РФ повредила энергообъект на Черниговщине — есть отключения

РФ повредила энергообъект на Черниговщине — есть отключения

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 14:55
обновлено: 14:55
Обстрел Черниговщины 15 ноября — в регионе нет света
Повреждение энергообъекта. Фото: ДТЭК

Российские войска 15 ноября обстреляли важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. Вследствие этого в части региона нет света.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".

Читайте также:

Отключение света на Черниговщине 15 ноября

В облэнерго рассказали, что в результате вражеского обстрела был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Вследствие этого обесточена значительная часть области.

"Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", — отметили в ведомстве.

Відключення світла на Чернігівщині 15 листопада
Скриншот сообщения Черниговоблэнерго

Напомним, в течение 14-15 ноября РФ полсотни раз обстреляла Черниговскую область. В результате атаки зафиксировали многочисленные повреждения и возникли пожары.

Кроме того, 14 ноября массированные удары РФ оставили три области без света. Речь идет о Донецкой, Киевской и Одесской областях.

Черниговская область обстрелы энергосистема война в Украине отключения света свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
