Обстрел Черниговщины 15 ноября — в регионе нет света

РФ повредила энергообъект на Черниговщине — есть отключения
Российские войска 15 ноября обстреляли важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. Вследствие этого в части региона нет света.
Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".
Отключение света на Черниговщине 15 ноября
В облэнерго рассказали, что в результате вражеского обстрела был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Вследствие этого обесточена значительная часть области.
"Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", — отметили в ведомстве.
Напомним, в течение 14-15 ноября РФ полсотни раз обстреляла Черниговскую область. В результате атаки зафиксировали многочисленные повреждения и возникли пожары.
Кроме того, 14 ноября массированные удары РФ оставили три области без света. Речь идет о Донецкой, Киевской и Одесской областях.
