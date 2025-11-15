Обстріл Чернігівщини 15 листопада — в регіоні немає світла

Пошкодження енергооб'єкта. Фото: ДТЕК

Російські війська 15 листопада обстріляли важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині. Внаслідок цього в частині регіону немає світла.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго".

Відключення світла на Чернігівщині 15 листопада

В обленерго розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Внаслідок цього знеструмлена значна частина області.

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", — зазначили у відомстві.

Скриншот допису Чернігівобленерго

Нагадаємо, упродовж 14-15 листопада РФ півсотні разів обстріляла Чернігівщину. Внаслідок атаки зафіксували численні пошкодження та виникли пожежі.

Крім того, 14 листопада масовані удари РФ залишили три області без світла. Йдеться про Донеччину, Київщину та Одещину.