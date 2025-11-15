Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині — є відключення

РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині — є відключення

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 14:55
Оновлено: 14:55
Обстріл Чернігівщини 15 листопада — в регіоні немає світла
Пошкодження енергооб'єкта. Фото: ДТЕК

Російські війська 15 листопада обстріляли важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині. Внаслідок цього в частині регіону немає світла.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго". 

Реклама
Читайте також:

Відключення світла на Чернігівщині 15 листопада

В обленерго розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Внаслідок цього знеструмлена значна частина області.

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", — зазначили у відомстві. 

Відключення світла на Чернігівщині 15 листопада
Скриншот допису Чернігівобленерго

Нагадаємо, упродовж 14-15 листопада РФ півсотні разів обстріляла Чернігівщину. Внаслідок атаки зафіксували численні пошкодження та виникли пожежі.

Крім того, 14 листопада масовані удари РФ залишили три області без світла. Йдеться про Донеччину, Київщину та Одещину. 

Чернігівська область обстріли енергосистема війна в Україні відключення світла світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації