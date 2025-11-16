Обстріл Чернігівщини 16 листопада — в регіоні немає світла

Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA

Російські війська 16 листопада знову атакували Чернігівську область. Внаслідок цього пошкоджений енергетичний об'єкт і в частині регіону немає світла.

Про це повідомили в Чернігівобленерго та Чернігівській ОВА.

Обстріли Чернігівської області 16 листопада

В Чернігівобленерго розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений енергооб'єкт у Корюківському районі. Через це знеструмлена частина громад району.

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Чернігівобленерго

Водночас очільник ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що 15 листопада російські дрони "Герань" атакували енергооб'єкт у Ніжині. Станом на зараз низка населених пунктів у Ніжинському і Прилуцькому районах без світла. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Також на Ніжинщині пошкоджена транспортна інфраструктура.

Рятувальники гасять пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Чернігівщину. Фото: t.me/chernigivskaODA

Пошкоджена будівля після обстрілів. Фото: t.me/chernigivskaODA

Крім того, безпілотник РФ знову вдарив по Семенівці і пошкодив адмінбудівлю.

Водночас у Новгород-Сіверському районі на Коропщині через влучання ворожого БпЛА загорівся нежитловий будинок. Також вибиті вікна в будинку культури.

За словами Чауса, всього за минулу добу окупанти вдарили по області 26 разів. На Чернігівщині було чутно 42 вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 16 листопада росіяни атакували Україну балістикою і дронами. Загалом, ворог випустив 177 повітряних цілей.

Так, РФ обстріляла Дніпропетровщину. Один чоловік отримав поранення, також є руйнування й пошкодження інфраструктури.