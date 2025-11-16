Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Окупанти атакували балістикою і дронами — скільки цілей збили

Окупанти атакували балістикою і дронами — скільки цілей збили

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 11:41
Оновлено: 11:41
Нічний обстріл України 16 листопада — скільки цілей збили сили ППО
Сили ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 16 листопада знову атакували Україну. Противник запускав одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 176 ударні дрони типу Shahed, "Гербера" і інших.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Нічний обстріл України 16 листопада

Повітряний напад російських окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака окупантів 16 листопада
Кількість збитих та подавлених цілей 16 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Загалом протягом ночі зафіксовано влучання 37 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що атака досі триває, оскільки в повітряному просторі України є нові групи дронів.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 листопада російські загарбники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Крім того, окупанти завдали ударів по Одеській області ударними дронами. У ДСНС показали наслідки.

війна Україна обстріли окупанти Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації