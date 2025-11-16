Нічний обстріл України 16 листопада — скільки цілей збили сили ППО

Сили ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 16 листопада знову атакували Україну. Противник запускав одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 176 ударні дрони типу Shahed, "Гербера" і інших.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Нічний обстріл України 16 листопада

Повітряний напад російських окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих та подавлених цілей 16 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Загалом протягом ночі зафіксовано влучання 37 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що атака досі триває, оскільки в повітряному просторі України є нові групи дронів.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 листопада російські загарбники атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Крім того, окупанти завдали ударів по Одеській області ударними дронами. У ДСНС показали наслідки.