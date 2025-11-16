Ночной обстрел Украины 16 ноября — сколько целей сбили силы ПВО

Оккупанты атаковали баллистикой и дронами — сколько целей сбили
Российские оккупанты в ночь на 16 ноября снова атаковали Украину. Противник запускал одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 176 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и других.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночной обстрел Украины 16 ноября
Воздушное нападение российских оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.
Всего в течение ночи зафиксировано попадание 37 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков на двух.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что атака до сих пор продолжается, поскольку в воздушном пространстве Украины есть новые группы дронов.
Напомним, 16 ноября российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела пострадал мужчина.
Кроме того, оккупанты нанесли удары по Одесской области ударными дронами. В ГСЧС показали последствия.
Читайте Новини.LIVE!