Ночной обстрел Украины 16 ноября — сколько целей сбили силы ПВО

Силы ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 16 ноября снова атаковали Украину. Противник запускал одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 176 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и других.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Ночной обстрел Украины 16 ноября

Воздушное нападение российских оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных целей 16 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

Всего в течение ночи зафиксировано попадание 37 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков на двух.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что атака до сих пор продолжается, поскольку в воздушном пространстве Украины есть новые группы дронов.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 16 ноября российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела пострадал мужчина.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по Одесской области ударными дронами. В ГСЧС показали последствия.