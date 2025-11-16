Обстріл Херсонщини 16 листопада — є загиблі та поранені

Росіяни вдарили по Херсонщині — є загиблі та поранені
Російські війська вдарили по Херсонській області різним типом озброєння. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Обстріл Херсонської області
В МВС розповіли, що упродовж минулої доби окупанти обстріляли Херсонську область артилерією, дронами та скидами з БпЛА.
Внаслідок атаки загинули 88-річна жителька Херсона, 37-річний чоловік у Микільському та 75-річний житель Корабельного району, там ще двоє осіб дістали поранення.
"У Херсоні внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків. Поліція зафіксувала воєнні злочини РФ", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 листопада росіяни вдарили по Харкову дронами. Влучання трапилось по дитячому майданчику.
Крім того, армія РФ атакувала Чернігівщину і пошкодила енергооб'єкт. Через це частина регіону без світла.
