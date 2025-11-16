Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни вдарили по Херсонщині — є загиблі та поранені

Росіяни вдарили по Херсонщині — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 14:35
Оновлено: 14:35
Обстріл Херсонщини 16 листопада — є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Нацполіція

Російські війська вдарили по Херсонській області різним типом озброєння. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Херсонської області

В МВС розповіли, що упродовж минулої доби окупанти обстріляли Херсонську область артилерією, дронами та скидами з БпЛА. 

Обстріли Херсонської області
Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Нацполіції
Удар по Херсонській області
Обстріляний автобус у Херсонській області. Фото: Нацполіція
Атака на Херсонську область
Наслідки удару по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Внаслідок атаки загинули 88-річна жителька Херсона, 37-річний чоловік у Микільському та 75-річний житель Корабельного району, там ще двоє осіб дістали поранення. 

"У Херсоні внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків. Поліція зафіксувала воєнні злочини РФ", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 16 листопада росіяни вдарили по Харкову дронами. Влучання трапилось по дитячому майданчику.

Крім того, армія РФ атакувала Чернігівщину і пошкодила енергооб'єкт. Через це частина регіону без світла. 

Харківська область обстріли дрони війна в Україні поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації