Обстріл Херсонщини 16 листопада — є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Нацполіція

Російські війська вдарили по Херсонській області різним типом озброєння. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Херсонської області

В МВС розповіли, що упродовж минулої доби окупанти обстріляли Херсонську область артилерією, дронами та скидами з БпЛА.

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: Нацполіції

Обстріляний автобус у Херсонській області. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Внаслідок атаки загинули 88-річна жителька Херсона, 37-річний чоловік у Микільському та 75-річний житель Корабельного району, там ще двоє осіб дістали поранення.

"У Херсоні внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків. Поліція зафіксувала воєнні злочини РФ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада росіяни вдарили по Харкову дронами. Влучання трапилось по дитячому майданчику.

Крім того, армія РФ атакувала Чернігівщину і пошкодила енергооб'єкт. Через це частина регіону без світла.