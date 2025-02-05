Удар по Дружковке 5 февраля — есть погибший и раненые

Последствия удара по Дружковке. Фото: ГСЧС

Российские войска 5 февраля нанесли авиаудар по Дружковке Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия удара.

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Спасатели рассказали, что из-за вражеского обстрела в Дружковке разрушен жилой дом, в котором находились люди. В результате атаки один человек погиб, еще двое — получили ранения.

Последствия удара по Дружковке. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Дружковке. Фото: ГСЧС

Также повреждены семь жилых домов, магазин и несколько транспортных средств.

"От удара на территории местного предприятия вспыхнул пожар, на площади 144 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", — говорится в сообщении.

Известно, что во время разбора завалов работники ГСЧС убрали более трех тонн строительных конструкций.

Напомним, 27 января Силы обороны вышли с юга Великой Новоселки в Донецкой области. Такое решение приняли, чтобы избежать окружения со стороны армии врага.

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