Удар по Дружківці 5 лютого — є загиблий та поранені

Наслідки удару по Дружківці. Фото: ДСНС

Російські війська 5 лютого завдали авіаудару по Дружківці Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомили в ДСНС та показали наслідки удару.

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Рятувальники розповіли, що через ворожий обстріл у Дружківці зруйнований житловий будинок, у якому перебували люди. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє — отримали поранення.

Наслідки удару по Дружківці. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Дружківці. Фото: ДСНС

Також пошкоджені сім житлових будинків, магазин і кілька транспортних засобів.

"Від удару на території місцевого підприємства спалахнула пожежа, на площі 144 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час розбору завалів працівники ДСНС прибрали понад три тонни будівельних конструкцій.

Нагадаємо, 27 січня Сили оборони вийшли з півдня Великої Новосілки на Донеччині. Таке рішення ухвалили, аби уникнути оточення з боку армії ворога.

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