Обстрелы Донбасса — россияне убили двух гражданских

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Нацполиция

За сутки россияне убили двух жителей Донбасса, еще четыре человека ранены. Полиция зафиксировала более 2,5 тысячи вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Об этом сообщает полиция Донецкой области в воскресенье, 1 декабря.

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Последствия обстрелов Донецкой области

Как отмечают в полиции, из-за обстрелов россиян повреждены 22 гражданских объекта, из них 14 — жилые дома. В течение суток враг атаковал пять населенных пунктов:

Мирноград,

Покровск,

Торецк,

поселок Шевченко,

село Калиново.

"Из артиллерии россияне обстреляли Мирноград — погибли два человека, еще трое получили травмы, поврежден частный дом, магазин, шиномонтаж, автомобиль", — информируют в полиции.

Разрушенный дом в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Кроме того, оккупанты направили дрон на гражданский автобус вблизи Покровска. В результате пострадал человек, поврежден транспорт.

"В Покровске в результате обстрела разрушений многоквартирный дом, в поселке Шевченко — два частных дома и магазин", — сообщают в полиции.

Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция

Обломки разбитого дома. Фото: Нацполиция

Артиллерийским ударом в Калинове повреждены 10 частных домов и админздание. По факту обстрелов полиция и СБУ открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, россияне атаковали Днепровский район Херсона. В результате обстрела погиб мужчина.

Россия за неделю выпустила по Украине более 1000 воздушных целей. Защитники неба днем и ночью сбивали ракеты и дроны врага, летевших на мирные города Украины.