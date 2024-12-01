Обстріли Донеччини — росіяни вбили двох цивільних

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: Нацполіція

За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще чотири людини поранені. Поліція зафіксувала понад 2,5 тисячі ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Про це повідомляє поліція Донецької області у неділю, 1 грудня.

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Наслідки обстрілів Донецької області

Як зазначають у поліції, через обстріли росіян пошкоджено 22 цивільних об'єкти, з них 14 — житлові будинки. Протягом доби ворог атакував п'ять населених пунктів:

Мирноград,

Покровськ,

Торецьк,

селище Шевченко,

село Калинове.

"З артилерії росіяни обстріляли Мирноград — загинуло двоє людей, ще троє зазнали травм, пошкоджено приватний будинок, магазин, шиномонтаж, автомобіль", — інформують у поліції.

Зруйнований будинок на Донеччині. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: Нацполіція

Крім того, окупанти спрямували дрон на цивільний автобус поблизу Покровська. Внаслідок цього постраждала цивільна особа, пошкоджено транспорт.

"У Покровську внаслідок обстрілу руйнувань зазнав багатоквартирний будинок, в селищі Шевченко — два приватних будинки та магазин", — повідомляють у поліції.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Уламки потрощеного будинку. Фото: Нацполіція

Артилерійським ударом у Калиновому пошкоджено 10 приватних будинків та адмінбудівлю. За фактом обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Росія протягом тижня випустила по Україні понад 1000 повітряних цілей. Захисники неба вдень та вночі збивали ракети та дрони ворога, які летіли на мирні міста України.