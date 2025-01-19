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Россияне стягивают силы под Покровск — в ISW раскрыли планы врага

19 января 2025 08:00
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Россияне стягивают силы под Покровск — в ISW объяснили планы врага
Российские захватчики. Фото: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Для достижения этой цели они снимают подразделения с других участков фронта, в частности Кураховского.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в воскресенье, 19 января.

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Наступление россиян на Покровск

Аналитики Института сообщили, что южнее Покровска собралась ударная группировка россиян в составе бойцов 2 и 41 общевойсковых армий (ОВА). Они способны в дальнейшем активно проводить наступательные действия на юг и юго-запад от города. Эти силы ранее были переброшены с других направлений.

Вероятно, передислокацию военных Россия проводит, чтобы изменить приоритеты тактических задач на Покровском направлении. Также врагу необходимо создать условия для использования более выгодных путей продвижения ближе к Покровску.

Также ближе к городу передислоцируют личный состав некоторых подразделений с Кураховского направления.

''Российское военное командование, возможно, уменьшает приоритетность наступательных операций на Кураховском направлении и передислоцирует силы из Курахово для усиления Покровского направления теперь, когда российские войска достигли своей цели — захвата Курахово", — отмечают аналитики.

Военные подразделения понесли потери

Отмечается, что переброшенные с Кураховского направления войска понесли значительные потери за город Курахово и поэтому в значительной степени потеряли боеспособность. Неизвестно, восстановила ли Россия их настолько, чтобы они могли эффективно действовать на линии фронта в Покровске.

Все указанные подразделения, вероятно, будут участвовать в продвижении на восток от Покровска и окружении города.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать добиваться успехов в рамках своих усиленных усилий по окружению Покровска с северо-востока и юго-запада, особенно если они смогут обнаружить и использовать тактические уязвимости в украинской обороне на флангах Покровска", — говорится в отчете ISW.

В Институте также добавляют, что темпы такого продвижения могут быть медленными, поскольку у россиян отсутствует возможность проводить быстрые механизированные маневры, которые необходимы для прорыва украинских оборонительных линий и окружения Покровска в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ опровергли заявление народного депутата Марьяны Безуглой о присутствии российских войск в Покровске.

Напомним, недавно издание FT сообщало, что РФ изменила тактику под Покровском и уже выбрала новую цель.

оккупанты ISW война в Украине Россия Покровск

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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