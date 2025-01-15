Зведення Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті — де Росія веде наступ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують відбивати атаки росіян на кількох напрямках. Крім того, впродовж доби вдалося знешкодити ворожу техніку, склади та інші важливі стратегічні об'єкти.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Як росіяни атакували Україну впродовж доби

Противник завдав 50 авіаударів, використавши 89 керованих авіабомб, здійснив 5441 обстріл, зокрема 143 з реактивних систем залпового вогню, та залучив 3086 дронів-камікадзе. Основними районами ударів стали населені пункти Рижковичі, Рибці, Вільне, Ямне, Лісне, Безруки, Великий Бурлук, Куп’янськ, Глушківка, Новоосинове, Званівка, Олександро-Калинове, Костянтинівка, Олександропіль, Нова Полтавка, Тарасівка та Преображенка.

Що ЗСУ змогли знищити за добу

Ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ударів по двох пунктах управління, чотирьох районах зосередження особового складу противника та одному важливому об’єкту.

Де Росія проводить штурми та намагається прориватися

Ворожа активність зафіксована на більшості напрямків. Зокрема, на Харківському напрямку відбулося два штурми біля Вовчанська. На Куп’янському напрямку агресор п’ять разів атакував неподалік Нової Кругляківки та Табаївки. Лиманський напрямок був під постійним тиском ворога, який здійснив 17 атак у районах Копанки, Греківки, Новоєгорівки, Райгородки, Макіївки, Зарічного, Тернів та Григорівки.

На Сіверському напрямку противник 14 разів штурмував позиції українських військ у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного. Біля Торецька та Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного. Придніпровський напрямок також перебував під ударом: три невдалі штурми зафіксовано за минулу добу. В операційній зоні на Курщині Сили оборони України відбили 24 атаки, тоді як ворог завдав дев’ять авіаударів по власній території. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не було, однак противник продовжує обстрілювати позиції українських підрозділів та цивільну інфраструктуру, застосовуючи дрони.

Бойові дії у Покровську — що відомо

Покровський напрямок став місцем наймасованіших штурмів: українські захисники зупинили 70 спроб агресора прорвати оборону біля Янтарного, Новоторецького, Променя, Зеленого, Чунишино, Звірового та інших населених пунктів.

Яких втрат зазнали росіяни за добу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Загалом, Збройні сили України продовжують завдавати ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці. За минулу добу знищено 1580 російських військових, 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 107 безпілотників та 204 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі ЗСУ відреагували на інформацію, яка ширилась в медіа та соцмережах, що українських пілотів нібито переводять у піхоту.

Також у Генштабі ЗСУ прозвітували про наймасованішу за останній час атаку по Росії — вдалося вразити цілі на відстані понад 1000 км.