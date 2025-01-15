Сводка Генштаба ВСУ по ситуации на фронте — где Россия ведет наступление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают отражать атаки россиян на нескольких направлениях. Кроме того, в течение суток удалось обезвредить вражескую технику, склады и другие важные стратегические объекты.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Противник нанес 50 авиаударов, использовав 89 управляемых авиабомб, совершил 5441 обстрел, в том числе 143 из реактивных систем залпового огня, и привлек 3086 дронов-камикадзе. Основными районами ударов стали населенные пункты Рыжковичи, Рыбцы, Вольное, Ямное, Лесное, Безруки, Великий Бурлук, Куп’янск, Глушковка, Новоосиново, Звановка, Александро-Калиново, Константиновка, Александрополь, Новая Полтавка, Тарасовка и Преображенка.

Что ВСУ смогли уничтожить за сутки

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по двум пунктам управления, четырем районам сосредоточения личного состава противника и одному важному объекту.

Где Россия проводит штурмы и пытается прорываться

Ворожеская активность зафиксирована на большинстве направлений. В частности, на Харьковском направлении произошло два штурма возле Волчанска. На Куп’янском направлении агрессор пять раз атаковал неподалеку Новой Кругляковки и Табаевки. Лиманское направление было под постоянным давлением врага, который совершил 17 атак в районах Копанки, Грековки, Новоегоровки, Райгородки, Макеевки, Заречного, Тернов и Григорьевки.

На Северском направлении противник 14 раз штурмовал позиции украинских войск в районах Белогоровки, Верхнекам’янского, Ивано-Дар’ивки и Выемки. На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино. У Торецка и Щербиновки на Торецком направлении враг совершил восемь атак.

На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Нескучного. Приднепровское направление также находилось под ударом: три неудачных штурма зафиксировано за минувшие сутки. В операционной зоне на Курщине Силы обороны Украины отбили 24 атаки, тогда как враг нанес девять авиаударов по собственной территории. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не было, однако противник продолжает обстреливать позиции украинских подразделений и гражданскую инфраструктуру, применяя дроны.

Боевые действия в Покровске — что известно

Покровское направление стало местом самых массированных штурмов: украинские защитники остановили 70 попыток агрессора прорвать оборону возле Янтарного, Новоторецкого, Луча, Зеленого, Чунишино, Зверевого и других населенных пунктов.

Какие потери понесли россияне за сутки

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. В общем, Вооруженные силы Украины продолжают наносить врагу ощутимые потери в живой силе и технике. За минувшие сутки уничтожено 1580 российских военных, 13 танков, 22 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, 2 средства ПВО, 107 беспилотников и 204 единицы автомобильной техники.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ отреагировали на информацию, которая распространялась в медиа и соцсетях, что украинских пилотов якобы переводят в пехоту.

Также в Генштабе ВСУ отчитались о самой массированной за последнее время атаке по России — удалось поразить цели на расстоянии более 1000 км.