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Росіяни стягують сили під Покровськ — в ISW розкрили плани ворога

19 січня 2025 08:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни стягують сили під Покровськ — в ISW пояснили плани ворога
Російські загарбники. Фото: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Для досягнення цієї мети вони знімають підрозділи з інших ділянок фронту, зокрема Курахівського.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у неділю, 19 січня.

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Наступ росіян на Покровськ

Аналітики Інституту повідомили, що південніше Покровська зібралося ударне угруповання росіян у складі бійців 2 і 41 загальновійськових армій (ЗВА). Вони спроможні надалі активно проводити наступальні дії на південь і південний захід від міста. Ці сили раніше було перекинуто з інших напрямків.

Ймовірно, передислокацію військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку. Також ворогу необхідно створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до Покровська.

Також ближче до міста передислоковують особовий склад деяких підрозділів з Курахівського напрямку.

"Російське військове командування, можливо, зменшує пріоритетність наступальних операцій на Курахівському напрямку та передислоковує сили з Курахового для посилення Покровського напрямку тепер, коли російські війська досягли своєї мети — захоплення Курахового", — зазначають аналітики.

Ворожі підрозділи зазнали втрат

Зазначається, що перекинути з Курахівського напрямку війська зазнали значних втрат за місто Курахове і тому значною мірою втратили боєздатність. Невідомо, чи Росія відновила їх настільки, щоб вони могли ефективно діяти на лінії фронту в Покровську.

Усі зазначені підрозділи, ймовірно, братимуть участь у просуванні на схід від Покровська та оточенні міста.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати успіхи в рамках своїх посилених зусиль з оточення Покровська з північного сходу і південного заходу, особливо якщо вони зможуть виявити і використати тактичні вразливості в українській обороні на флангах Покровська", — йдеться у звіті ISW.

В Інституті також додають, що темпи такого просування можуть бути повільними, оскільки у росіян відсутня можливість проводити швидкі механізовані маневри, які необхідні для прориву українських оборонних ліній і оточення Покровська найближчим часом.

Раніше ми повідомляли, що у ЗСУ спростували заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої про присутність російських військ у Покровську.

Нагадаємо, нещодавно видання FT повідомляло, що РФ змінила тактику під Покровськом і вже обрала нову ціль.

окупанти ISW війна в Україні Росія Покровськ

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