В Херсоне в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина

Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Херсоне — есть раненый
Российские оккупанты в субботу, 11 января, в очередной раз атаковали Херсон. Враг сбросил взрывчатку с беспилотника, есть пострадавший.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко в Telegram.
Атака на Херсон 11 января
"В больницу из Антоновки доставили 33-летнего мужчину. Его российские оккупанты атаковали с дрона", — говорится в сообщении.
По словам Мрочко, у пострадавшего мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения ног. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, 9 января россияне ударили по Херсону КАБами. В результате обстрела ранены люди, поврежден детский сад.
А СБУ задержала предателя, который корректировал артобстрелы россиян по Херсону. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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