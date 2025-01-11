В Херсоне в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина

Дрон со взрывчаткой. Иллюстративное фото: Depo

Российские оккупанты в субботу, 11 января, в очередной раз атаковали Херсон. Враг сбросил взрывчатку с беспилотника, есть пострадавший.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко в Telegram.

Читайте также:

Атака на Херсон 11 января

"В больницу из Антоновки доставили 33-летнего мужчину. Его российские оккупанты атаковали с дрона", — говорится в сообщении.

По словам Мрочко, у пострадавшего мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения ног. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Скриншот поста Мрочко

Напомним, 9 января россияне ударили по Херсону КАБами. В результате обстрела ранены люди, поврежден детский сад.

А СБУ задержала предателя, который корректировал артобстрелы россиян по Херсону. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.