Вибухи у Херсоні 10 січня — чим вдарили росіяни

У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 10 січня, під час повітряної тривоги. Було попередження про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Херсоні
Вибухи жителі Херсона чули близько 20:00. У місті та області лунала повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку, а також про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 січня російська окупаційна армія вдарила по Херсону з авіації. Внаслідок обстрілів керованими авіабомбами є поранені, а також пошкоджений дитячий садок.
Раніше ми писали, що Служба безпеки затримала зрадника, який коригував артобстріли росіян по Херсону. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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