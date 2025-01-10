Вибухи у Херсоні 10 січня — чим вдарили росіяни

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Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 10 січня, під час повітряної тривоги. Було попередження про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Херсоні

Вибухи жителі Херсона сули близько 20:00. У місті та області лунала повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на 20:00 10 січня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку, а також про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

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