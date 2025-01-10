Вибухи у Херсоні 10 січня — чим вдарили росіяни

У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 10 січня, під час повітряної тривоги. Було попередження про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Херсоні
Вибухи жителі Херсона сули близько 20:00. У місті та області лунала повітряна тривога.
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку, а також про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йдеться у повідомленні.
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