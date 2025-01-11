У Херсоні внаслідок скиду вибухівки з дрона поранений чоловік

Дрон з вибухівкою. Ілюстративне фото: Depo

Російські окупанти у суботу, 11 січня, вчергове атакували Херсон. Ворог скинув вибухівку з безпілотника, є постраждалий.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко у Telegram.

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"До лікарні з Антонівки доставили 33-річного чоловіка. Його російські окупанти атакували з дрона", — йдеться у повідомленні.

За словами Мрочка, у постраждалого чоловіка мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, 9 січня росіяни вдарили по Херсону КАБами. Внаслідок обстрілу поранені люди, пошкоджено дитячий садок.

А СБУ затримала зрадника, який коригував артобстріли росіян по Херсону. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.