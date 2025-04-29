Ситуация на фронте 29 апреля — в Генштабе рассказали детали

Россияне продолжают штурмы — какая ситуация на фронте сегодня
Начались 1161 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает атаки и штурмы, однако воины Сил обороны героически противостоят противнику, нанося ему значительные потери. За прошедшие сутки было 178 боестолкновений.
Об этом говорится в отчете Генштаба Вооруженных сил Украины во вторник, 29 апреля.
Атаки оккупантов
Российские захватчики 28 апреля нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар. Кроме того, зафиксировано 115 авиаударов.
Также враг совершил 6010 обстрелов, среди которых 88 — с применением реактивных систем залпового огня, и использовал 2858 дронов-камикадзе для атак.
Оккупанты атаковали Сумскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника", — говорится в отчете.
Ситуация на направлениях фронта
На Харьковском направлении противник девять раз пытался прорвать оборону украинских сил в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки зафиксировано семь вражеских атак. Украинские защитники успешно отражали штурмы оккупантов в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.
На Лиманском противник атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.
На Северском направлении украинские защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, а также вблизи Григорьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении захватчики десять раз атаковали в сторону Маркового и вблизи Часового Яра и Белой Горы.
А на Торецком противник совершил 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки", — говорится в отчете.
На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки совершил 23 попытки штурма в районах Привольного, Константинополя, Свободного Поля, а также в направлении Одрадного, Багатира и Шевченко.
На Гуляйпольском за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.
На Ореховском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.
На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили пять вражеских атак.
На Волынском и Полесском признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Что происходит в Курской области
Украинские воины продолжают операцию в Курской области. Там за минувшие сутки произошло 15 боестолкновений. Оккупанты нанесли 17 авиаударов, сбросив при этом 27 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики совершили 388 обстрелов, один из которых — из РСЗО.
Потери оккупантов
За прошедшие сутки потери противника составили 1060 человек.
"Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 94 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 140 автомобилей оккупантов", — добавили в Генштабе.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в течение прошлой недели было поражено 969 единиц автомобильной и специальной техники противника.
Ранее в Генштабе ВСУ опровергли информацию россиян о якобы завершении боевых действий на территории Курской области.
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