Ситуация на фронте 29 апреля — в Генштабе рассказали детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 1161 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает атаки и штурмы, однако воины Сил обороны героически противостоят противнику, нанося ему значительные потери. За прошедшие сутки было 178 боестолкновений.

Об этом говорится в отчете Генштаба Вооруженных сил Украины во вторник, 29 апреля.

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Атаки оккупантов

Российские захватчики 28 апреля нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар. Кроме того, зафиксировано 115 авиаударов.

Также враг совершил 6010 обстрелов, среди которых 88 — с применением реактивных систем залпового огня, и использовал 2858 дронов-камикадзе для атак.

Оккупанты атаковали Сумскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника", — говорится в отчете.

Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении противник девять раз пытался прорвать оборону украинских сил в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

Ситуация на Харьковском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за прошедшие сутки зафиксировано семь вражеских атак. Украинские защитники успешно отражали штурмы оккупантов в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском противник атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, а также вблизи Григорьевки и Верхнекаменского.

Ситуация на Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении захватчики десять раз атаковали в сторону Маркового и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

А на Торецком противник совершил 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

Ситуация на Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

"На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки", — говорится в отчете.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки совершил 23 попытки штурма в районах Привольного, Константинополя, Свободного Поля, а также в направлении Одрадного, Багатира и Шевченко.

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

Ситуация на Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.

Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили пять вражеских атак.

Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Что происходит в Курской области

Украинские воины продолжают операцию в Курской области. Там за минувшие сутки произошло 15 боестолкновений. Оккупанты нанесли 17 авиаударов, сбросив при этом 27 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики совершили 388 обстрелов, один из которых — из РСЗО.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки потери противника составили 1060 человек.

Потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

"Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 94 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 140 автомобилей оккупантов", — добавили в Генштабе.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в течение прошлой недели было поражено 969 единиц автомобильной и специальной техники противника.

Ранее в Генштабе ВСУ опровергли информацию россиян о якобы завершении боевых действий на территории Курской области.