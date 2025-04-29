Ситуація на фронті 29 квітня — у Генштабі розповіли деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 1161 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує атаки та штурми, однак воїни Сил оборони героїчно протистоять противнику, завдаючи йому значних втрат. Протягом минулої доби було 178 боєзіткнень.

Про це йдеться у звіті Генштабу Збройних сил України у вівторок, 29 квітня.

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Атаки окупантів

Російські загарбники 28 квітня завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару. Крім того, зафіксовано 115 авіаударів.

Також ворог здійснив 6010 обстрілів, серед яких 88 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, і використав 2858 дронів-камікадзе для атак.

Окупанти атакували Сумську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та двом артилерійським засобам противника", — йдеться у звіті.

Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку противник дев’ять разів намагався прорвати оборону українських сил у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.

Ситуація на Харківському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби зафіксовано сім ворожих атак. Українські захисники успішно відбивали штурми окупантів у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.

Ситуація на Купʼянського напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському противник атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини й Нового Миру.

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські захисники успішно відбили шість ворожих атак у районах Івано-Дар’ївки, а також поблизу Григорівки та Верхньокам’янського.

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку загарбники десять разів атакували у бік Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

А на Торецькому противник здійснив 14 атак у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного.

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки", — йдеться у звіті.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ворог минулої доби здійснив 23 спроби штурму в районах Привільного, Костянтинополя, Вільного Поля, а також у напрямку Одрадного, Багатиря та Шевченка.

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.

Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку українські захисники успішно зупинили п’ять ворожих атак.

Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Що відбувається в Курській області

Українські воїни продовжують операцію в Курській області. Там за минулу добу сталося 15 боєзіткнень. Окупанти завдали 17 авіаударів, скинувши при цьому 27 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники здійснили 388 обстрілів, один із яких — із РСЗВ.

Втрати окупантів

Протягом минулої доби втрати противника склали 1060 осіб.

Втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

"Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 94 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 140 автомобілів окупантів", — додали у Генштабі.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що протягом минулого тижня було уражено 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника.

Раніше у Генштабі ЗСУ спростували інформацію росіян про нібито завершення бойових дій на території Курської області.