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Россияне обстреляли предприятие на Днепропетровщине — фото

12 января 2025 09:15
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Днепропетровщины — россияне повредили предприятие
Пожар после обстрела на Днепропетровщине. Фото: Сергей Лысак
Ольга Антоновская - редактор

В ночь на 12 января россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Атаковали из артиллерии и выпустили дроны.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Как отметил Лысак, оккупанты дважды ударили из тяжелой артиллерии по Никополю. Кроме того, выпустили дрон-камикадзе. В результате обстрелов повреждено предприятие.

"Поцелил fpv-дроном враг и по Зеленодольской громаде на Криворожье. Повреждена инфраструктура", — отметил начальник ОВА.

Россияне обстреляли Днепропетровщину - фото последствий
Выбитые окна в здании. Фото: Сергей Лысак

Кроме того, как отметил Лысак, в результате вчерашней атаки россиян в Синельниковском районе повреждены административное здание, местный клуб, кафе и магазин. Погибших или пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет.

Россияне обстреляли Днепропетровщину - фото последствий
Поврежденное в результате обстрела здание. Фото: Сергей Лысак

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Враг сбросил взрывчатку с дрона. В результате обстрела есть пострадавший.

Оккупанты атаковали село Приморское, что в Запорожской области. Россияне попали дроном по автомобилю, в котором ехали пять человек.

Днепропетровская область обстрелы дроны война в Украине війна артиллерия

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