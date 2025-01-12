Обстрел Днепропетровщины — россияне повредили предприятие

Россияне обстреляли предприятие на Днепропетровщине — фото
В ночь на 12 января россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Атаковали из артиллерии и выпустили дроны.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Последствия обстрелов Днепропетровщины
Как отметил Лысак, оккупанты дважды ударили из тяжелой артиллерии по Никополю. Кроме того, выпустили дрон-камикадзе. В результате обстрелов повреждено предприятие.
"Поцелил fpv-дроном враг и по Зеленодольской громаде на Криворожье. Повреждена инфраструктура", — отметил начальник ОВА.
Кроме того, как отметил Лысак, в результате вчерашней атаки россиян в Синельниковском районе повреждены административное здание, местный клуб, кафе и магазин. Погибших или пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Враг сбросил взрывчатку с дрона. В результате обстрела есть пострадавший.
Оккупанты атаковали село Приморское, что в Запорожской области. Россияне попали дроном по автомобилю, в котором ехали пять человек.
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