Обстрел Днепропетровщины — россияне повредили предприятие

Пожар после обстрела на Днепропетровщине. Фото: Сергей Лысак

В ночь на 12 января россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Атаковали из артиллерии и выпустили дроны.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрелов Днепропетровщины

Как отметил Лысак, оккупанты дважды ударили из тяжелой артиллерии по Никополю. Кроме того, выпустили дрон-камикадзе. В результате обстрелов повреждено предприятие.

"Поцелил fpv-дроном враг и по Зеленодольской громаде на Криворожье. Повреждена инфраструктура", — отметил начальник ОВА.

Выбитые окна в здании. Фото: Сергей Лысак

Кроме того, как отметил Лысак, в результате вчерашней атаки россиян в Синельниковском районе повреждены административное здание, местный клуб, кафе и магазин. Погибших или пострадавших в результате обстрелов, к счастью, нет.

Поврежденное в результате обстрела здание. Фото: Сергей Лысак

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Враг сбросил взрывчатку с дрона. В результате обстрела есть пострадавший.

Оккупанты атаковали село Приморское, что в Запорожской области. Россияне попали дроном по автомобилю, в котором ехали пять человек.