Масована дронова атака — де є влучання та скільки цілей збили ПС ЗСУ

Український захисник шукає повітряні цілі в небі. Фото: Reuters

У ніч на 11 січня російські війська здійснили масовану атаку на територію України за допомогою 74 ударних дронів типу Shahed та імітаторів різних типів. У Повітряних силах ЗСУ прозвітували, скільки ворожих цілей вдалося знищити.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Масована атака на Україну 11 січня

Атака велася з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ. Для відбиття нападу було задіяно зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на ранок 11 січня знищено 47 ударних безпілотників. Ворожі дрони були збиті в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Де є пошкодження від дронової атаки

У результаті падіння уламків безпілотників у семи областях пошкоджено господарські будівлі, установи, приватні будинки та автотранспорт. На щастя, жертв вдалося уникнути. Наслідки атак ліквідовують, а постраждалим надається допомога.

Ще 27 безпілотників-імітаторів були втрачено локаційно, без негативних наслідків для української інфраструктури.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупнати влучили дроном в автомобіль.

Вчора, 10 січня, уламки безпілотника врізалися в дах багатоповерхівки у Києві.