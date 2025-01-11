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Вражеские дроны повредили здания в семи областях — подробности

11 января 2025 09:30
Анастасия Постоенко - Редактор
Массированная дроновая атака — где есть попадания и сколько целей сбили ПС ВСУ
Украинский защитник ищет воздушные цели в небе. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 11 января российские войска осуществили массированную атаку на территорию Украины с помощью 74 ударных дронов типа Shahed и имитаторов различных типов. В Воздушных силах ВСУ отчитались, сколько вражеских целей удалось уничтожить.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Массированная атака на Украину 11 января

Атака велась с направлений Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск. Для отражения нападения были задействованы зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на утро 11 января уничтожено 47 ударных беспилотников. Вражеские дроны были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Где есть повреждения от дроновой атаки

В результате падения обломков беспилотников в семи областях повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома и автотранспорт. К счастью, жертв удалось избежать. Последствия атак ликвидируют, а пострадавшим оказывается помощь.

Еще 27 беспилотников-имитаторов были потеряны локально, без негативных последствий для украинской инфраструктуры.

Напомним, в Запорожской области оккупанты попали дроном в автомобиль.

Вчера, 10 января, обломки беспилотника врезались в крышу многоэтажки в Киеве.

дроны Россия атака Воздушные Силы ВСУ Шахед

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