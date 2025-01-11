Массированная дроновая атака — где есть попадания и сколько целей сбили ПС ВСУ

Вражеские дроны повредили здания в семи областях — подробности
В ночь на 11 января российские войска осуществили массированную атаку на территорию Украины с помощью 74 ударных дронов типа Shahed и имитаторов различных типов. В Воздушных силах ВСУ отчитались, сколько вражеских целей удалось уничтожить.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.
Массированная атака на Украину 11 января
Атака велась с направлений Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск. Для отражения нападения были задействованы зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на утро 11 января уничтожено 47 ударных беспилотников. Вражеские дроны были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.
Где есть повреждения от дроновой атаки
В результате падения обломков беспилотников в семи областях повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома и автотранспорт. К счастью, жертв удалось избежать. Последствия атак ликвидируют, а пострадавшим оказывается помощь.
Еще 27 беспилотников-имитаторов были потеряны локально, без негативных последствий для украинской инфраструктуры.
Напомним, в Запорожской области оккупанты попали дроном в автомобиль.
Вчера, 10 января, обломки беспилотника врезались в крышу многоэтажки в Киеве.
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