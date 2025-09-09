Обстрел Константиновки 9 сентября — под завалами есть люди

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Суспільне

Российские войска днем 9 сентября нанесли серию ударов по Константиновке Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще четверо — вероятно, находятся под завалами.

Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Удар по Константиновке 9 сентября

Горбунов рассказал, что сегодня россияне ударили по Константиновке авиабомбой ФАБ-500, ствольной артиллерией и fpv-дроном. В результате разрушениям подверглась гражданская инфраструктура и пострадали мирные жители.

Отмечается, что сначала оккупанты ударили по Константиновке артиллерией. В городе зафиксировали четыре попадания, а один человек получил ранения.

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Суспільне

"В результате артиллерийского обстрела было зафиксировано четыре попадания по городу. Ранения получил один гражданский человек, который самостоятельно обратился в медицинское учреждение города Дружковки. Повреждены девять объектов, среди которых — восемь частных домов и один многоквартирный дом", — говорится в сообщении.

После этого был еще один обстрел с помощью FPV-дрона, в результате чего поврежден легковой автомобиль. Пострадавших, к счастью, нет.

Также армия РФ сбросила на Константиновку ФАБ-500. В результате пострадали четыре человека, которые, вероятно, остаются под завалами. Кроме того, повреждены многоэтажные дома и автостоянка.

Напомним, 9 сентября днем россияне ударили авиабомбой по Яровой. В это время люди получали пенсии.

В результате атаки РФ погибли 23 человека, еще 18 получили ранения. На месте до сих пор работают все соответствующие службы.