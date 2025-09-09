Відео
Головна Армія Росіяни обстріляли Костянтинівку різною зброєю — є жертви

Росіяни обстріляли Костянтинівку різною зброєю — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 15:19
Обстріл Костянтинівки 9 вересня — під завалами є люди
Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Суспільне

Російські війська вдень 9 вересня завдали серії ударів по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна люди, ще четверо — ймовірно, перебувають під завалами.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов

Читайте також:

Удар по Костянтинівці 9 вересня

Горбунов розповів, що сьогодні росіяни вдарили по Костянтинівці авіабомбою ФАБ-500, ствольною артилерією та fpv-дроном. Внаслідок цього руйнувань зазнала цивільна інфраструктура та постраждали мирні мешканці.

Зазначається, що спершу окупанти вдарили по Костянтинівці артилерією. В місті зафіксували чотири влучання, а одна людина отримала поранення. 

null
Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Суспільне

"Внаслідок артилерійського обстрілу було зафіксовано чотири влучання по місту. Поранення отримала одна цивільна особа, яка самостійно звернулася до медичного закладу міста Дружківки. Пошкоджено дев’ять об’єктів, серед яких — вісім приватних будинків та один багатоквартирний будинок", — йдеться у повідомленні.

Після цього був ще один обстріл за допомогою FPV-дрона, в результаті чого пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих, на щастя, немає.

Також армія РФ скинула на Костянтинівку ФАБ-500. В результаті постраждали четверо людей, які, ймовірно, залишаються під завалами. Крім того, пошкоджено багатоповерхові будинки та автостоянку. 

Нагадаємо, 9 вересня вдень росіяни вдарили авіабомбою по Яровій. У цей час люди отримували пенсії.

Внаслідок атаки РФ загинуло 23 людини, ще 18 отримали поранення. На місці досі працюють усі відповідні служби. 

Донецька область обстріли рятувальники війна в Україні поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
