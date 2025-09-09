Обстріл Костянтинівки 9 вересня — під завалами є люди

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Суспільне

Російські війська вдень 9 вересня завдали серії ударів по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна люди, ще четверо — ймовірно, перебувають під завалами.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Удар по Костянтинівці 9 вересня

Горбунов розповів, що сьогодні росіяни вдарили по Костянтинівці авіабомбою ФАБ-500, ствольною артилерією та fpv-дроном. Внаслідок цього руйнувань зазнала цивільна інфраструктура та постраждали мирні мешканці.

Зазначається, що спершу окупанти вдарили по Костянтинівці артилерією. В місті зафіксували чотири влучання, а одна людина отримала поранення.

"Внаслідок артилерійського обстрілу було зафіксовано чотири влучання по місту. Поранення отримала одна цивільна особа, яка самостійно звернулася до медичного закладу міста Дружківки. Пошкоджено дев’ять об’єктів, серед яких — вісім приватних будинків та один багатоквартирний будинок", — йдеться у повідомленні.

Після цього був ще один обстріл за допомогою FPV-дрона, в результаті чого пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих, на щастя, немає.

Також армія РФ скинула на Костянтинівку ФАБ-500. В результаті постраждали четверо людей, які, ймовірно, залишаються під завалами. Крім того, пошкоджено багатоповерхові будинки та автостоянку.

Нагадаємо, 9 вересня вдень росіяни вдарили авіабомбою по Яровій. У цей час люди отримували пенсії.

Внаслідок атаки РФ загинуло 23 людини, ще 18 отримали поранення. На місці досі працюють усі відповідні служби.