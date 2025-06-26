Украинцы в плену — россияне массово пытают военных и гражданских

Россияне массово пытают украинцев в плену — детали от ГУР
Более 90% украинцев в российском плену подвергаются пыткам. Речь идет как о военных, так и о гражданских.
Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов на панельной дискуссии к Международному дню в поддержку жертв пыток, передает корреспондент Новини.LIVE.
Украинцы в плену подвергаются пыткам
Юсов заявил, что россияне нарушают Женевскую конвенцию, пытая в плену не только украинских военных, но и гражданских.
"Когда мы говорим о фактах пыток, по Стамбульскому протоколу, все перечисленные методы пыток и еще те, которые не учтены в нем, применяются российским агрессором. Как против гражданских, так и против военных", — отметил представитель ГУР.
По его словам, РФ также блокирует работу международных организаций и делает невозможным допуск к местам содержания пленных, а это не дает возможности контролировать соблюдение международного права.
Отметим, по решению ООН, ежегодно, 26 июня, в мире отмечается Международный день в поддержку жертв пыток и пыток.
Напомним, 20 июня состоялся обмен военнопленными. Большинство воинов, которые вернулись домой, были в российской неволе более двух лет.
После этого нардеп рассказал, как относились в тюрьмах РФ к пленным украинцам. Россияне даже воровали у военных ВСУ переданные им вещи.
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