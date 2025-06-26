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Главная Армия Россияне массово пытают украинцев в плену — детали от ГУР

Россияне массово пытают украинцев в плену — детали от ГУР

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Дата публикации 26 июня 2025 12:17
Украинцы в плену — россияне массово пытают военных и гражданских
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Армия Информ
Ключові моменти Украинцы в плену подвергаются пыткам

Более 90% украинцев в российском плену подвергаются пыткам. Речь идет как о военных, так и о гражданских.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов на панельной дискуссии к Международному дню в поддержку жертв пыток, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Украинцы в плену подвергаются пыткам

Юсов заявил, что россияне нарушают Женевскую конвенцию, пытая в плену не только украинских военных, но и гражданских.

"Когда мы говорим о фактах пыток, по Стамбульскому протоколу, все перечисленные методы пыток и еще те, которые не учтены в нем, применяются российским агрессором. Как против гражданских, так и против военных", — отметил представитель ГУР.

По его словам, РФ также блокирует работу международных организаций и делает невозможным допуск к местам содержания пленных, а это не дает возможности контролировать соблюдение международного права.

Отметим, по решению ООН, ежегодно, 26 июня, в мире отмечается Международный день в поддержку жертв пыток и пыток.

Напомним, 20 июня состоялся обмен военнопленными. Большинство воинов, которые вернулись домой, были в российской неволе более двух лет.

После этого нардеп рассказал, как относились в тюрьмах РФ к пленным украинцам. Россияне даже воровали у военных ВСУ переданные им вещи.

пленные война в Украине ГУР Андрей Юсов пытки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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