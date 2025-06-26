Українці в полоні — росіяни масово катують військових і цивільних

Росіяни масово катують українців у полоні — деталі від ГУР
Понад 90% українців в російському полоні зазнають катувань. Йдеться як про військових, так і про цивільних.
Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов на панельній дискусії до Міжнародного дня на підтримку жертв катувань, передає кореспондент Новини.LIVE.
Українці в полоні зазнають катувань
Юсов заявив, що росіяни порушують Женевську конвенцію, катуючи в полоні не лише українських військових, а й цивільних.
"Коли ми говоримо про факти катування, за Стамбульським протоколом, всі перераховані методи катувань і ще ті, які не враховані в ньому, застосовуються російським агресором. Як проти цивільних, так і проти військових", — зазначив представник ГУР.
За його словами, РФ також блокує роботу міжнародних організацій та унеможливлює допуск до місць утримання полонених, а це не дає можливості контролювати дотримання міжнародного права.
Зазначимо, за рішенням ООН, щорічно, 26 червня, у світі відзначається Міжнародний день на підтримку жертв катувань і тортур.
Нагадаємо, 20 червня відбувся обмін військовополоненими. Більшість воїнів, які повернулись додому, були в російській неволі понад два роки.
Після цього нардеп розповів, як ставилися у тюрмах РФ до полонених українців. Росіяни навіть крали у військових ЗСУ передані їм речі.
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