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Головна Армія Росіяни масово катують українців у полоні — деталі від ГУР

Росіяни масово катують українців у полоні — деталі від ГУР

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Дата публікації: 26 червня 2025 12:17
Українці в полоні — росіяни масово катують військових і цивільних
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Армія Inform
Ключові моменти Українці в полоні зазнають катувань

Понад 90% українців в російському полоні зазнають катувань. Йдеться як про військових, так і про цивільних.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов на панельній дискусії до Міжнародного дня на підтримку жертв катувань, передає кореспондент Новини.LIVE. 

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Юсов заявив, що росіяни порушують Женевську конвенцію, катуючи в полоні не лише українських військових, а й цивільних.

"Коли ми говоримо про факти катування, за Стамбульським протоколом, всі перераховані методи катувань і ще ті, які не враховані в ньому, застосовуються російським агресором. Як проти цивільних, так і проти військових", — зазначив представник ГУР. 

За його словами, РФ також блокує роботу міжнародних організацій та унеможливлює допуск до місць утримання полонених, а це не дає можливості контролювати дотримання міжнародного права. 

Зазначимо, за рішенням ООН, щорічно, 26 червня, у світі відзначається Міжнародний день на підтримку жертв катувань і тортур.

Нагадаємо, 20 червня відбувся обмін військовополоненими. Більшість воїнів, які повернулись додому, були в російській неволі понад два роки.

Після цього нардеп розповів, як ставилися у тюрмах РФ до полонених українців. Росіяни навіть крали у військових ЗСУ передані їм речі. 

полонені війна в Україні ГУР Андрій Юсов катування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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