РФ атаковала беспилотниками Украину - сколько дронов сбила ПВО

Мобильные огневые группы работают по целям РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 28 апреля российские захватчики атаковали территорию Украины беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в понедельник, 28 апреля.

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Атака РФ на Украину 28 апреля

В ночь на 28 апреля 2025 года (с 23:30 27 апреля) российские войска атаковали украинские города 166-ю ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов.

Этой ночью враг запускал дроны из районов: Курск, Миллерово, Орел — РФ. Основные направления удара — Сумская и Черкасская области.

Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре Украины.

Кроме того, 74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

К сожалению, не обошлось без последствий. Из-за атаки россиян пострадали Харьковщина, Донецкая, Сумская и Черкасская области.

Скриншот сообщения ВС/Facebook

Напомним, что в понедельник, 28 апреля, российские оккупанты дронами атаковали Черкассы — в городе раздавались мощные взрывы.

Впоследствии городской голова Черкасс сообщил, что в результате вражеского обстрела поврежден объект инфраструктуры.