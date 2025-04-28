РФ атаковала беспилотниками Украину - сколько дронов сбила ПВО

Россияне атаковали Украину БпЛА — сколько целей сбили силы ПВО
В ночь на 28 апреля российские захватчики атаковали территорию Украины беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в понедельник, 28 апреля.
Атака РФ на Украину 28 апреля
В ночь на 28 апреля 2025 года (с 23:30 27 апреля) российские войска атаковали украинские города 166-ю ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов.
Этой ночью враг запускал дроны из районов: Курск, Миллерово, Орел — РФ. Основные направления удара — Сумская и Черкасская области.
Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре Украины.
Кроме того, 74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
К сожалению, не обошлось без последствий. Из-за атаки россиян пострадали Харьковщина, Донецкая, Сумская и Черкасская области.
Напомним, что в понедельник, 28 апреля, российские оккупанты дронами атаковали Черкассы — в городе раздавались мощные взрывы.
Впоследствии городской голова Черкасс сообщил, что в результате вражеского обстрела поврежден объект инфраструктуры.
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