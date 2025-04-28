Росіяни атакували Черкаси дронами — що відомо про наслідки

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 28 квітня, російські окупанти безпілотниками атакували Черкаси. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Telegram.

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"Сьогодні Черкаси пережили тривалу атаку шахедів. На жаль, маємо пошкодження об'єкта інфраструктури", — поінформував мер міста.

Крім того, він закликав жителів Черкас вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом.

"Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках", — наголосив Бондаренко.

А також додав, що наразі працюють аварійні служби.

Раніше ми писали, що вдень 28 квітня, близько 11:19, неподалік Черкас пролунав потужний вибух.

Згодом у Черкасах знову лунали гучні вибухи. Росіяни атакували місто дронами.