Росіяни атакували Черкаси дронами — що відомо про наслідки

Атака дронів на Черкаси — мер міста повідомив про наслідки
У понеділок, 28 квітня, російські окупанти безпілотниками атакували Черкаси. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Telegram.
Атака РФ на Черкаси 28 квітня — що відомо про наслідки
"Сьогодні Черкаси пережили тривалу атаку шахедів. На жаль, маємо пошкодження об'єкта інфраструктури", — поінформував мер міста.
Крім того, він закликав жителів Черкас вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом.
"Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках", — наголосив Бондаренко.
А також додав, що наразі працюють аварійні служби.
Раніше ми писали, що вдень 28 квітня, близько 11:19, неподалік Черкас пролунав потужний вибух.
Згодом у Черкасах знову лунали гучні вибухи. Росіяни атакували місто дронами.
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