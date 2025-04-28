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Біля Черкас пролунав повторний вибух

28 квітня 2025 11:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Черкасах чули вибух — що наразі відомо
Дим в небі. Фото ілюстративне: Pixabay
Анастасія Постоєнко - Редактор

Вдень 28 квітня, близько об 11:19, неподалік Черкас пролунав вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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Зазначимо, що у Повітряних силах Збройних сил України попереджали про небезпеку атаки ворожих ударних дронів. Безпілотник помітили над містом.

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Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Додамо, що станом на 11:25 карта повітряних тривог мала такий вигляд. Повітряна тривога оголошена у кількох областях України, в тому числі й над Черкаською.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Також в Черкаській ОВА попередили про загрозу безпілотників. Повітряну тривогу оголошували кілька разів. Атаки розпочалися з 07:00 ранку. В небезпеці зранку були Черкаський та Звенигородський райони. 

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Повідомлення Черкаської ОВА. Фото: скриншот

Об 11:09 Ігор Табурець попередив про загрозу безпілотників для Уманського району. 

Нагадаємо, близько 08:50 в Черкаській області лунали вибухи.

Також на Одещині лунали потужні вибухи в ніч проти 27 квітня. Стало відомо, що загрожувало місту. 

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