У Черкасах чули вибух — що наразі відомо

Біля Черкас пролунав повторний вибух
Вдень 28 квітня, близько об 11:19, неподалік Черкас пролунав вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Повторний вибух в Черкасах
Зазначимо, що у Повітряних силах Збройних сил України попереджали про небезпеку атаки ворожих ударних дронів. Безпілотник помітили над містом.
Додамо, що станом на 11:25 карта повітряних тривог мала такий вигляд. Повітряна тривога оголошена у кількох областях України, в тому числі й над Черкаською.
Також в Черкаській ОВА попередили про загрозу безпілотників. Повітряну тривогу оголошували кілька разів. Атаки розпочалися з 07:00 ранку. В небезпеці зранку були Черкаський та Звенигородський райони.
Об 11:09 Ігор Табурець попередив про загрозу безпілотників для Уманського району.
Нагадаємо, близько 08:50 в Черкаській області лунали вибухи.
Також на Одещині лунали потужні вибухи в ніч проти 27 квітня. Стало відомо, що загрожувало місту.
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