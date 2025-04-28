В Черкассах слышали взрыв — что сейчас известно

Возле Черкасс прогремел повторный взрыв
Днем 28 апреля, около 11:19, неподалеку от Черкасс прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільне.
Повторный взрыв в Черкассах
Отметим, что в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали об опасности атаки вражеских ударных дронов. Беспилотник заметили над городом.
Добавим, что по состоянию на 11:25 карта воздушных тревог имела такой вид. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, в том числе и над Черкасской.
Также в Черкасской ОГА предупредили об угрозе беспилотников. Воздушную тревогу объявляли несколько раз. Атаки начались с 07:00 утра. В опасности утром были Черкасский и Звенигородский районы.
В 11:09 Игорь Табурец предупредил об угрозе беспилотников для Уманского района.
Напомним, около 08:50 в Черкасской области раздавались взрывы.
Также в Одесской области раздавались мощные взрывы в ночь на 27 апреля. Стало известно, что угрожало городу.
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