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Поблизу Черкас пролунав вибух — в регіоні оголошено тривогу

28 квітня 2025 08:58
Карина Приходько - Редактор
Вибух у Черкасах 28 квітня — в місті повітряна тривога
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Карина Приходько - Редактор

Вибухи поблизу Черкас пролунали зранку 28 квітня. Росіяни випустили в напрямку регіону ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали. 

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Вибух у Черкасах 28 квітня

Близько 08:13 у Черкаській області та ще низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 28 квітня
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Вона пов'язана із застосуванням ударних БпЛА, адже Повітряні сили попереджали про групу дронів у напрямку Черкащини. 

Вибух у Черкасах 28 квітня
Скриншот допису Повітряних сил

Про загрозу також повідомляв очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

"Черкаський, Золотоніський райони. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Значна кількість у нашому напрямку", — написав він.

Атака на Черкащину 28 квітня
Скриншот допису Ігоря Табурця

Нагадаємо, 27 квітня росіяни атакували Житомир. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина, також були сильні пожежі.

Крім того, окупанти того ж дня вдарили по Павлограді Дніпропетровської області. Загинуло двоє цивільних людей, також є постраждалі. 

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