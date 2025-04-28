Вибух у Черкасах 28 квітня — в місті повітряна тривога

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи поблизу Черкас пролунали зранку 28 квітня. Росіяни випустили в напрямку регіону ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.

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Вибух у Черкасах 28 квітня

Близько 08:13 у Черкаській області та ще низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Вона пов'язана із застосуванням ударних БпЛА, адже Повітряні сили попереджали про групу дронів у напрямку Черкащини.

Скриншот допису Повітряних сил

Про загрозу також повідомляв очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Черкаський, Золотоніський райони. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Значна кількість у нашому напрямку", — написав він.

Скриншот допису Ігоря Табурця

Нагадаємо, 27 квітня росіяни атакували Житомир. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина, також були сильні пожежі.

Крім того, окупанти того ж дня вдарили по Павлограді Дніпропетровської області. Загинуло двоє цивільних людей, також є постраждалі.