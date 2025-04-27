РФ дронами атакувала Павлоград — кількість постраждалих зросла

Наслідки атаки РФ на Павлоград. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У ніч проти 25 квітня російські окупанти безпілотниками атакували Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого загинуло троє цивільних, є постраждалі. Крім того, є значні руйнування, пошкоджені багатоквартирні будинки.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За даними глави ОВА, внаслідок атаки РФ на Павлоград загинуло троє цивільних мешканців. Окрім п’ятиповерхівки, пошкоджені ще два багатоквартирні будинки. Там побиті вікна. Скло вилетіло і в будівлі громадської організації.

Згодом Лисак повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Павлоград збільшилася до 18. До медиків звернулися ще троє місцевих, серед яких і 12-річна дівчинка, яка лікуватиметься вдома. П'ятеро пацієнтів залишаються у лікарні.

Скриншот повідомлення глави ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 25 квітня, російські загарбники завдали удару дроном по житловому будинку у Павлограді.

Зазначимо, що у ніч проти 27 квітня росіяни вдарили по Дніпропетровській області дронами — внаслідок атаки у Павлограді загинув чоловік.