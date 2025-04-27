Обстріл Павлограда 27 квітня — є загиблий та постраждалі

Росіяни атакували Павлоград дронами — є жертви
Російські війська у ніч проти 27 квітня вдарили по Дніпропетровській області дронами. Так, внаслідок ворожої атаки у Павлограді загинув чоловік, а 14-річна дівчина постраждала.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака на Павлоград 27 квітня
За словами Лисака, вночі 13 ударних дронів знищила українська протиповітряна оборона. Однак, попри це є і наслідки. Так, через атаку у Павлограді загинув один чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина, яка зараз перебуває під наглядом лікарів.
Крім того, в місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. В одній із будівель сталося займання.
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області
Руйнування також є і в Вербківській громаді Павлоградського району. Там БпЛА поцілив по сільгосппідприємству. Загинули 500 голів свійської тварини.
Водночас у Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини є пошкодження на двох підприємствах. Також там потрощені будинок місцевих жителів та гараж.
Під ворожим вогнем опинилося також місто Дніпро. Там побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Лисак додав, що вже зранку 27 квітня окупанти вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю. Внаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків, чотири господарські споруди та газогін.
Нагадаємо, 25 квітня росіяни завдали удару дроном по житловому будинку. Тоді загинуло троє людей, а ще 14 отримали поранення.
Крім того, окупанти знищили базу медбатальйону Госпітальєри в місті. Вона зруйнована вщент.
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