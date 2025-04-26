Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Павлограді 25 квітня — фото наслідків

Пошкоджений дроном будинок у Павлограді. Фото: Новини.LIVE

Вранці 25 квітня російські дрони масово атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Знищено житлові будинки і об'єкти інфраструктури. Найбільших руйнувань зазнав п'ятиповерховий житловий будинок, де декілька квартир вигоріли вщент. Відомо про трьох загиблих, серед них 15-річна дівчинка з татом. Повідомляється про 14 поранених, декотрі знаходяться у реанімації у важкому стані.

Кореспондентка Новини.LIVE побувала на місці події. На фотографіях можна побачити знищені квартири, у яких люди буквально згоріли живцем.

Реклама

Читайте також:

Атака дронів на Павлоград 25 квітня

У будинку наразі тривають роботи по розбору завалів. Багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень внаслідок удару ворожого БпЛА. Є помешкання, де вогонь знищив абсолютно все.

Постраждалим надається допомога. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на Павлоград. Фото: Новини.LIVE

Найбільш постраждалі квартири у будинку. Фото: Новини.LIVE

Так виглядає будинок після атаки дрона РФ. Фото: Новини.LIVE

Квартири, у яких загинули люди. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожої атаки у Павлограді. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, під час атаки на Павлоград російський дрон влучив у квартиру сім'ї шахтаря. На жаль, чоловік та його донька загинули на місці.

Також у цей день у Павлограді ворог повністю знищив базу медичного батальйону Госпітальєри, яка багато років розташовувалась у цьому місті.