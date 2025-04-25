Обстріл Павлограда 25 квітня — РФ знищила базу медбатальйону Госпітальєри

Наслідки обстрілу Павлограду 25 квітня. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Російські окупанти у пʼятницю, 25 квітня, обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Ворог знищив базу медичного батальйону Госпітальєри.

Про це повідомила засновниця батальйону Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

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"Росіяни обстріляли сьогодні вранці Павлоград. Загинули діти, загинули мирні люди, знищено мирні домівки. Знищено дощенту нашу базу батальйону з усім майном та технікою, що були в ній", — розповіла Зінкевич.

Наслідки обстрілу Павлограду 25 квітня. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

За її словами, окупанти влучили в саме "серце" та перекреслили десять років роботи тисячі людей. База батальйону була точкою тепла, порятунку та допомоги. У ній прихистили багатьох парамедиків, військових, переселенців, жертв війни та поранених тварин.

Наслідки обстрілу Павлограду 25 квітня. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Наслідки обстрілу Павлограду 25 квітня. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Зінченко зауважила, що там було насичене любов'ю і єдністю життя, а зараз — попіл, руїни, скло і тиша, яка кричить невимовним болем.

Наслідки обстрілу Павлограду 25 квітня. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

"Там була пам'ять про наших полеглих Госпітальєрів, артефакти їхнього безцінного життя і подвигу, яких теж уже нема. Це не просто війна. Це геноцид. Навмисне знищення всього, що робить нас людьми. І кожен удар по цивільних і медиках — це ще один доказ, що ворог боїться не зброї, а нашої людяності", — наголосила вона.

Допис Зінченко. Фото: скриншот

Допис Зінченко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 квітня у Києві завершили рятувальні роботи внаслідок російського обстрілу у ніч проти 24 квітня. Окупанти вбили 12 людей.

А у ніч проти 25 квітня загарбники атакували Харків. Один з російських дронів влучив у приватне підприємство.