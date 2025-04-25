Обстрел Павлограда 25 апреля — РФ уничтожила базу медбатальона Госпитальеры

Последствия обстрела Павлограда 25 апреля. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Российские оккупанты в пятницу, 25 апреля, обстреляли Павлоград Днепропетровской области. Враг уничтожил базу медицинского батальона Госпитальеры.

Об этом сообщила основательница батальона Яна Зинкевич на своей странице в Facebook.

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"Россияне обстреляли сегодня утром Павлоград. Погибли дети, погибли мирные люди, уничтожены мирные дома. Уничтожена до основания наша база батальона со всем имуществом и техникой, которые были в ней", — рассказала Зинкевич.

Последствия обстрела Павлограда 25 апреля. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

По ее словам, оккупанты попали в самое "сердце" и перечеркнули десять лет работы тысячи людей. База батальона была точкой тепла, спасения и помощи. В ней приютили многих парамедиков, военных, переселенцев, жертв войны и раненых животных.

Последствия обстрела Павлограда 25 апреля. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Последствия обстрела Павлограда 25 апреля. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Зинченко отметила, что там была насыщенная любовью и единством жизнь, а сейчас — пепел, руины, стекло и тишина, которая кричит неописуемой болью.

Последствия обстрела Павлограда 25 апреля. Фото: facebook.com/yana.hospitallers

"Там была память о наших павших Госпитальерах, артефакты их бесценной жизни и подвига, которых тоже уже нет. Это не просто война. Это геноцид. Намеренное уничтожение всего, что делает нас людьми. И каждый удар по гражданским и медикам — это еще одно доказательство, что враг боится не оружия, а нашей человечности", — подчеркнула она.

Пост Зинченко. Фото: скриншот

Пост Зинченко. Фото: скриншот

Напомним, 25 апреля в Киеве завершили спасательные работы в результате российского обстрела в ночь на 24 апреля. Оккупанты убили 12 человек.

А в ночь на 25 апреля захватчики атаковали Харьков. Один из российских дронов попал в частное предприятие.