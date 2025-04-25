Росія атакувала Павлоград — загинула літня жінка

Пожежа в будинку у Павлограді. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі російські війська завдали масованого удару по Дніпропетровській області за допомогою дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона знищила 11 ворожих БпЛА, проте частина з них встигла завдати шкоди. Найбільше постраждали Синельниківський, Самарівський райони, Павлоград і Нікопольщина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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У Синельниківському та Самарівському районах виникли масштабні пожежі на території промислових підприємств, спричинені уламками збитих дронів. У Павлограді зафіксовано кілька займань, зокрема й у багатоквартирному житловому будинку.

За попередніми даними, у Павлограді загинула 76-річна жінка. Ще вісім осіб дістали поранення, одна з них перебуває у важкому стані. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Також зафіксовані нові обстріли Нікопольщини. Ворог бив по Нікополю та Марганецькій громаді з реактивних систем залпового вогню "Град" та FPV-дронів. Один з об’єктів інфраструктури було пошкоджено, але там, на щастя, без жертв.

Влада та рятувальні служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків атак.

Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали удару FPV-дроном по автобусу з цивільними у Марганці. Внаслідок атаки загинуло дев'ять осіб, десятки мають важкі поранення.

В Києві тим часом досі тривають пошуково-рятувальні роботи з розбору завалів будинку, в який Росія вдарила балістичною ракетою.