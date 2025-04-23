Атака РФ на автобус в Марганці 23 квітня — кількість постраждалих зросла

Наслідки удару окупантів по автобусу в Марганці. Фото: ДСНС

У Марганці Дніпропетровської області знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу автобуса. Наразі відомо про 54 поранених та девʼятьох загиблих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 23 квітня.

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Поранені внаслідок обстрілу Марганця 23 квітня

"За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт все ще в лікарні. Решта — амбулаторно", — розповів Лисак.

Відсьогодні у Марганці оголошено триденну жалобу.

Інші атаки окупантів на Дніпропетровщину

Після удару по Марганцю російські окупанти продовжили бити по Нікопольщині. Ворог атакував з важкої артилерії та FPV-дронами. Удари зафіксовано по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах.

Наразі відомо про три знищені будинки та господарську споруду.

"У Синельниківському районі від обстрілів противника поранень дістала 72-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. По тамтешніх Новопавлівській та Межівській громадах били КАБами та БпЛА. У населених пунктах понівечені 12 приватних будинків, підприємство та лінія електропередач. Зайнялася господарська споруда", — розповів Лисак.

Крім того, окупанти атакували Зеленодольську громаду. Ворог ударним безпілотником пошкодив сонячні панелі.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Нацполіції показали наслідки російського удару по автобусу в Марганці. Там їхали працівники підприємства.

А Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людей.