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В Марганце возросло количество раненых — объявлены Дни траура

23 апреля 2025 19:11
Аркадий Пастула - Редактор
Атака РФ на автобус в Марганце 23 апреля — количество пострадавших возросло
Последствия удара оккупантов по автобусу в Марганце. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В Марганце Днепропетровской области снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела автобуса. Сейчас известно о 54 раненых и девяти погибших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в среду, 23 апреля.

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Раненые в результате обстрела Марганца 23 апреля

"По обновленным данным, в Марганце пострадали 54 человека. 31 пациент все еще в больнице. Остальные — амбулаторно", — рассказал Лысак.

С сегодняшнего дня в Марганце объявлен трехдневный траур.

Другие атаки оккупантов на Днепропетровщину

После удара по Марганцу российские оккупанты продолжили бить по Никопольщине. Враг атаковал из тяжелой артиллерии и FPV-дронами. Удары зафиксированы по райцентру, Марганецкой и Покровской громадах.

Известно о трех уничтоженных домах и хозяйственной постройке.

"В Синельниковском районе от обстрелов противника ранения получила 72-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. По тамошним Новопавловской и Межевской громадах били КАБами и БпЛА. В населенных пунктах повреждены 12 частных домов, предприятие и линия электропередач. Загорелась хозяйственная постройка", — рассказал Лысак.

Кроме того, оккупанты атаковали Зеленодольскую громаду. Враг ударным беспилотником повредил солнечные панели.

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Пост Лысака. Фото: скриншот
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в Нацполиции показали последствия российского удара по автобусу в Марганце. Там ехали работники предприятия.

А Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

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