Россия атаковала Павлоград — погибла пожилая женщина

Россия ударила БпЛА по дому в Павлограде — что известно
Ночью российские войска нанесли массированный удар по Днепропетровской области с помощью дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона уничтожила 11 вражеских БпЛА, однако часть из них успела нанести урон. Больше всего пострадали Синельниковский, Самаровский районы, Павлоград и Никопольщина.
Об этом сообщила председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Россия атаковала Днепропетровскую область, есть погибшие
В Синельниковском и Самаровском районах возникли масштабные пожары на территории промышленных предприятий, вызванные обломками сбитых дронов. В Павлограде зафиксировано несколько возгораний, в том числе и в многоквартирном жилом доме.
По предварительным данным, в Павлограде погибла 76-летняя женщина. Еще восемь человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Также зафиксированы новые обстрелы Никопольщины. Враг бил по Никополю и Марганецкой громаде из реактивных систем залпового огня "Град" и FPV-дронов. Один из объектов инфраструктуры был поврежден, но там, к счастью, без жертв.
Власти и спасательные службы работают на местах, продолжается ликвидация последствий атак.
Напомним, недавно российские войска нанесли удар FPV-дроном по автобусу с гражданскими в Марганце. В результате атаки погибли девять человек, десятки имеют тяжелые ранения.
В Киеве тем временем до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы по разбору завалов дома, в который Россия ударила баллистической ракетой.
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