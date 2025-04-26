Российский дрон ударил по многоэтажке в Павлограде 25 апреля - фото последствий

Последствия удара дрона по многоэтажке в Павлограде — фото
Утром 25 апреля российские дроны массово атаковали город Павлоград Днепропетровской области. Уничтожены жилые дома и объекты инфраструктуры. Наибольшим разрушениям подвергся пятиэтажный жилой дом, где несколько квартир выгорели дотла. Известно о трех погибших, среди них 15-летняя девочка с папой. Сообщается о 14 раненых, некоторые находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Корреспондентка Новини.LIVE побывала на месте происшествия. На фотографиях можно увидеть уничтоженные квартиры, в которых люди буквально сгорели заживо.
Атака дронов на Павлоград 25 апреля
В доме сейчас продолжаются работы по разбору завалов. Многоэтажка получила значительные повреждения в результате удара вражеского БпЛА. Есть помещения, где огонь уничтожил абсолютно все.
Напомним, во время атаки на Павлоград российский дрон попал в квартиру семьи шахтера. К сожалению, мужчина и его дочь погибли на месте.
Также в этот день в Павлограде враг полностью уничтожил базу медицинского батальона Госпитальеры, которая много лет располагалась в этом городе.
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