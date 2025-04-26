Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Последствия удара дрона по многоэтажке в Павлограде — фото arrow

Последствия удара дрона по многоэтажке в Павлограде — фото

26 апреля 2025 01:35
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Российский дрон ударил по многоэтажке в Павлограде 25 апреля - фото последствий
Поврежденный дроном дом в Павлограде. Фото: Новини.LIVE
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

Утром 25 апреля российские дроны массово атаковали город Павлоград Днепропетровской области. Уничтожены жилые дома и объекты инфраструктуры. Наибольшим разрушениям подвергся пятиэтажный жилой дом, где несколько квартир выгорели дотла. Известно о трех погибших, среди них 15-летняя девочка с папой. Сообщается о 14 раненых, некоторые находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Корреспондентка Новини.LIVE побывала на месте происшествия. На фотографиях можно увидеть уничтоженные квартиры, в которых люди буквально сгорели заживо.

Реклама
Читайте также:

Атака дронов на Павлоград 25 апреля

В доме сейчас продолжаются работы по разбору завалов. Многоэтажка получила значительные повреждения в результате удара вражеского БпЛА. Есть помещения, где огонь уничтожил абсолютно все.

Дронова атака на Павлоград 25 квітня
Пострадавшим оказывается помощь. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджені квартири у Павлограді 25 квітня
Последствия атаки на Павлоград. Фото: Новини.LIVE
Квартири, у які влучив російський дрон у Павлограді 25 квітня
Наиболее пострадавшие квартиры в доме. Фото: Новини.LIVE
Дрон вдарив по багатоповерхівці у Павлограді 25 квітня
Так выглядит дом после атаки дрона РФ. Фото: Новини.LIVE
Зруйновані квартири 25 квітня у Павлограді
Квартиры, в которых погибли люди. Фото: Новини.LIVE
У Павлограді 25 квітня горіла багатоповерхівка
Последствия вражеской атаки в Павлограде. Фото: Новини.LIVE

Напомним, во время атаки на Павлоград российский дрон попал в квартиру семьи шахтера. К сожалению, мужчина и его дочь погибли на месте.

Также в этот день в Павлограде враг полностью уничтожил базу медицинского батальона Госпитальеры, которая много лет располагалась в этом городе.

Днепропетровская область дроны война в Украине Павлоград жертвы
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама