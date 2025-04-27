Обстрел Павлограда 27 апреля — есть погибший и пострадавшие

Россияне атаковали Павлоград дронами — есть жертвы
Российские войска в ночь на 27 апреля ударили по Днепропетровской области дронами. Так, в результате вражеской атаки в Павлограде погиб мужчина, а 14-летняя девушка пострадала.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Павлоград 27 апреля
По словам Лысака, ночью 13 ударных дронов уничтожила украинская противовоздушная оборона. Однако, несмотря на это, есть и последствия. Так, из-за атаки в Павлограде погиб один человек. Также пострадала 14-летняя девушка, которая сейчас находится под наблюдением врачей.
Кроме того, в городе повреждены два многоквартирных дома. В одном из зданий произошло возгорание.
Последствия обстрелов Днепропетровской области
Разрушения также есть и в Вербковской громаде Павлоградского района. Там БпЛА попал по сельхозпредприятию. Погибли 500 голов домашнего животного.
В то же время в Межевской и Славгородской громадах Синельниковского района есть повреждения на двух предприятиях. Также там разбиты дом местных жителей и гараж.
Под вражеским огнем оказался также город Днепр. Там побиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов. К счастью, обошлось без пострадавших.
Лысак добавил, что уже утром 27 апреля оккупанты ударили из РСЗО "Град" по Никополю. В результате атаки повреждены восемь частных домов, четыре хозяйственные постройки и газопровод.
Напомним, 25 апреля россияне нанесли удар дроном по жилому дому. Тогда погибли три человека, а еще 14 получили ранения.
Кроме того, оккупанты уничтожили базу медбатальона Госпитальеры в городе. Она разрушена до основания.
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