РФ дронами атаковала Павлоград — количество пострадавших возросло

Последствия атаки РФ на Павлоград. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 25 апреля российские оккупанты беспилотниками атаковали Павлоград Днепропетровской области, в результате чего погибли трое гражданских, есть пострадавшие. Кроме того, есть значительные разрушения, повреждены многоквартирные дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По данным главы ОВА, в результате атаки РФ на Павлоград, погибли трое гражданских жителей. Кроме пятиэтажки, повреждены еще два многоквартирных дома. Там разбиты окна. Стекло вылетело и в здании общественной организации.

Впоследствии Лысак сообщил, что количество пострадавших в результате атаки РФ на Павлоград увеличилось до 18. К медикам обратились еще трое местных, среди которых и 12-летняя девочка, которая будет лечиться дома. Пятеро пациентов остаются в больнице.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что в пятницу, 25 апреля, российские захватчики нанесли удар дроном по жилому дому в Павлограде.

Отметим, что в ночь на 27 апреля россияне ударили по Днепропетровской области дронами — в результате атаки в Павлограде погиб человек.