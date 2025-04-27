РФ дронами атаковала Павлоград — количество пострадавших возросло

Атака дронов на Павлоград — количество пострадавших возросло
В ночь на 25 апреля российские оккупанты беспилотниками атаковали Павлоград Днепропетровской области, в результате чего погибли трое гражданских, есть пострадавшие. Кроме того, есть значительные разрушения, повреждены многоквартирные дома.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрел Павлограда дронами — количество пострадавших возросло
По данным главы ОВА, в результате атаки РФ на Павлоград, погибли трое гражданских жителей. Кроме пятиэтажки, повреждены еще два многоквартирных дома. Там разбиты окна. Стекло вылетело и в здании общественной организации.
Впоследствии Лысак сообщил, что количество пострадавших в результате атаки РФ на Павлоград увеличилось до 18. К медикам обратились еще трое местных, среди которых и 12-летняя девочка, которая будет лечиться дома. Пятеро пациентов остаются в больнице.
Ранее мы информировали, что в пятницу, 25 апреля, российские захватчики нанесли удар дроном по жилому дому в Павлограде.
Отметим, что в ночь на 27 апреля россияне ударили по Днепропетровской области дронами — в результате атаки в Павлограде погиб человек.
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