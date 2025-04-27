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Окупанти атакували Житомир — у ДСНС показали наслідки

27 квітня 2025 10:15
Карина Приходько - Редактор
Удар по Житомирі 27 квітня — були сильні пожежі
Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 27 квітня атакували Житомир ударними дронами. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина, також були сильні пожежі.

Про це повідомили в ДСНС

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Наслідки атаки на Житомир 27 квітня

У ДСНС розповіли, що внаслідок ворожої атаки у Житомирі виникли пожежі за різними адресами. Рятувальники оперативно прибули на місце події і з'ясували, що горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та автівки. 

Атака на Житомир 27 квітня
Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС
Обстріли Житомира 27 квітня
Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС
РФ атакувала Жиитомир 27 квітня
Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС
Обстріл Житомира 27 квітня
Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС

"За попередньою інформацією, постраждала одна особа — гостра реакція на стрес. Пожежі оперативно ліквідовано рятувальниками", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Там є загиблий та поранена дитина. 

Загалом у ніч проти 27 квітня росіяни випустили на Україну майже 150 дронів. Повітряні сили працювали у всіх регіонах, крім західних.

ДСНС Житомир обстріли дрони війна в Україні
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