Удар по Житомирі 27 квітня — були сильні пожежі

Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 27 квітня атакували Житомир ударними дронами. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина, також були сильні пожежі.

Про це повідомили в ДСНС.

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Наслідки атаки на Житомир 27 квітня

У ДСНС розповіли, що внаслідок ворожої атаки у Житомирі виникли пожежі за різними адресами. Рятувальники оперативно прибули на місце події і з'ясували, що горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та автівки.

Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Житомир. Фото: ДСНС

"За попередньою інформацією, постраждала одна особа — гостра реакція на стрес. Пожежі оперативно ліквідовано рятувальниками", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Там є загиблий та поранена дитина.

Загалом у ніч проти 27 квітня росіяни випустили на Україну майже 150 дронів. Повітряні сили працювали у всіх регіонах, крім західних.