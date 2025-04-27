Удар по Житомирі 27 квітня — були сильні пожежі

Окупанти атакували Житомир — у ДСНС показали наслідки
Російські війська у ніч проти 27 квітня атакували Житомир ударними дронами. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина, також були сильні пожежі.
Про це повідомили в ДСНС.
Наслідки атаки на Житомир 27 квітня
У ДСНС розповіли, що внаслідок ворожої атаки у Житомирі виникли пожежі за різними адресами. Рятувальники оперативно прибули на місце події і з'ясували, що горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та автівки.
"За попередньою інформацією, постраждала одна особа — гостра реакція на стрес. Пожежі оперативно ліквідовано рятувальниками", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Там є загиблий та поранена дитина.
Загалом у ніч проти 27 квітня росіяни випустили на Україну майже 150 дронів. Повітряні сили працювали у всіх регіонах, крім західних.
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